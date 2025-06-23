Fortnite bouleverse l'équilibre du jeu, les joueurs manette exultent

Alors que Fortnite vient d'accueillir un nouveau mode de jeu, lequel est très apprécié, Epic Games vient d'implanter un changement qui fera plaisir à certains, mais il ne fera pas que des heureux.
Epic Games a décidé de surprendre les joueurs manette de Fortnite
avec une modification majeure de l'aide à la visée, survenue discrètement vendredi soir. Ce changement inattendu, promet d'avoir un impact significatif sur les affrontements en jeu, et pourrait bien redéfinir l'équilibre entre joueurs PC, mobiles et manette.
Une amélioration marquée pour les tirs sans visée précise
Désormais, l'aide à la visée pour les tirs à la hanche est augmentée de 20 %
(via HYPEX
). Un changement majeur, qui rendra les affrontements au corps-à-corps, notamment aux pompes, beaucoup plus simples à gérer pour les joueurs manette.
Ce type de tir, souvent utilisé avec des armes comme les fusils à pompe et les pistolets-mitrailleurs
, devient ainsi beaucoup plus précis et performant, offrant un avantage stratégique non négligeable à courte portée. Il est probable que cette amélioration incite davantage les joueurs manette à privilégier des armes adaptées aux combats rapprochés, redéfinissant potentiellement les stratégies adoptées en jeu.
Hausse notable de l'ADS pour le tir précis
Par ailleurs, l'aide à la visée en mode visée précise (ADS, Aiming Down Sights) reçoit elle aussi un coup de pouce substantiel
, passant à une efficacité accrue de 25 %
. Ce changement devrait particulièrement renforcer la performance des joueurs avec des armes à moyenne portée comme les fusils d'assaut, améliorant nettement leur capacité à suivre et toucher leurs cibles mobiles avec précision.
Avec cette modification, les affrontements à distance moyenne deviendront plus accessibles aux joueurs utilisant une manette, leur permettant de rivaliser plus efficacement face aux joueurs souris-clavier traditionnellement avantagés sur ce point précis. En d'autres termes, les joueurs manette possède un bel avantage depuis quelques jours.
Un changement controversé qui divise déjà la communauté
Cette amélioration drastique de l'aide à la visée est susceptible de créer un véritable débat dans la communauté. Les joueurs sur PC ou mobiles risquent désormais de ressentir une certaine frustration, face à des adversaires manette nettement plus performants dans les duels, même si leur niveau est inférieur.
Epic Games devra observer attentivement les statistiques et réactions des joueurs dans les prochaines semaines pour déterminer si ces ajustements doivent être maintenus ou éventuellement nuancés. Cependant, l'équipe étant actuellement en pause estivale, aucune modification supplémentaire n'est attendue dans l'immédiat.
Quels impacts à long terme pour le gameplay de Fortnite ?
La question demeure : cette évolution est-elle positive pour l'équilibre général du jeu ou risque-t-elle d'entraîner une nouvelle méta trop favorable aux joueurs manette ?
Ce sera aux données recueillies par Epic Games de répondre précisément à cette interrogation, tout en ajustant si besoin les paramètres d'aide à la visée à l'avenir.
En attendant, il faudra s'adapter rapidement à ces nouvelles conditions de jeu. Les prochaines semaines seront déterminantes pour observer comment les joueurs réagissent et modifient leur approche des parties, afin d'exploiter au mieux ou contrer ce nouveau paramètre stratégique.
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