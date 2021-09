Emplacement des bocaux Gris Pierre au Mont F8

L'une des nouveautés de cette saison 8 deest sans aucun doute les, qu'il faut retrouver un peu partout sur l'île du battle royale. Ces derniers sont on ne peut plus utiles si vous souhaitez personnaliser le, skin qui est déblocable avec le Passe de combat, sur la première page. Il ne vous faut que 9 étoiles pour l'ajouter à votre inventaire.Cependant, si vous souhaitez le personnaliser avec des couleurs originales (il est blanc de base), vous allez devoir trouver des. Chacun représente une couleur différente, et pour la débloquer, il faut trouver trois bocaux de cette couleur. Fort heureusement, ils sont très souvent proches les uns des autres, ce qui vous fera gagner quelques minutes.Pour ce qui est des, il est indiqué que nous les trouvons, lieu notable qui est l'un des plus hauts sommets de l'île du battle royale. Sur place, nous y trouvons trois bocauxqu'il faut récolter pour débloquer la couleur de personnalisation.Voici leur emplacement avec précision, et des captures d'écran pour vous aider à les localiser.Pour collecter ces bocaux, vous n'avez qu'à passer dessus, à l'instar de ce qu'il fallait faire pour les pièces d'XP ou encore les reliques extraterrestres. Une fois les trois collectés, la couleursera débloquée et vous pourrez l'utiliser.