Fortnite bientôt disponible en VR ?

Fortnite sera-t-il bientôt disponible en VR ?

Fortnite n'est plus à présenter, tant il est connu dans le monde entier. Le battle royale, regroupant des millions de joueurs à travers le monde, est disponible sur la quasi-totalité des plateformes : PC, consoles de salon, Nintendo Switch et mobiles. Toutefois, il reste un domaine dans lequel il n'est pas possible d'y jouer, la réalité virtuelle, et cela pourrait très vite changer.Epic Games n'a encore fait aucun commentaire à ce sujet, mais certains dataminers, et notamment ShiinaBR, ont fouillé les fichiers du jeu à la recherche de quelques indices. Ce dernier a indiqué avoir trouvé des mentionsIl a partagé l'information sur son compte Twitter, via un simple tweet , mais celui-ci a très vite été effacé. Probablement suite à la demande d'Epic Games, qui ne souhaitait pas que cette information soit partagée.Le tweet en question, que vous pouvez voir ci-dessous via une capture d'écran réalisée par nos soins, indique que de nouvelles informations seront partagées prochainement.Reste à savoir, en attendant une quelconque confirmation, si ces rumeurs sont vraies.Même si la VR se développe à vitesse grand V, la plateforme reste, pour le moment, encore limitée pour certaines choses, et notamment les battle royale. Cependant, les amateurs de réalité virtuelle peuvent voir débarquer de plus en plus de jeux de tir optimisés, notamment Population : One, qui arrive ce 22 octobre, de quoi entrevoir une potentielle arrivée de Fortnite