Fortnite : Bientôt des skins Tortues Ninja et Bob l'éponge ?

Fortnite x Paramount Rumor



According to @Shpeshal_Nick's source, Paramount has signed a deal with Epic Games to bring properties to Fortnite.



The main one that has been stated to come to Fortnite in the future is The Teenage Mutant Ninja Turtles. pic.twitter.com/Xe4CwZdtri — iFireMonkey (@iFireMonkey) January 9, 2022

Just saying, Paramount also owns Spongebob Squarepants, Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra, and even more..



If this rumor turns out to be true, we're gonna eat good in the future.. pic.twitter.com/FxlXOy7Nb2 — Shiina (@ShiinaBR) January 9, 2022

peut se targuer d'être l'un des jeux dans lequel nous retrouvons le plus de partenariats depuis son lancement. Nous n'aurions pas assez de temps pour tous les mentionner, tant ils sont nombreux. The Walking Dead, Halo, Star Wars en passant par Terminator et Predator, sans oublier les univers Marvel et DC. Des centaines de skins en tout genre à l'effigie de ces licences sont disponibles et Epic Games ne veut d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Après tout, pourquoi se priver de potentiels revenus supplémentaires ?Les papas deauraient en effet signé, dans l'objectif d'apporter sur le champ de bataille certaines de ses licences., comme l'explique Nick ‘Shepshal Nick’ Baker. Ces informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais en règle générale, les rumeurs autour de, lorsqu'elles émanent de ces sources, se confirment dans les semaines qui suivent.Par la suite,Des thèmes qui n'entrent pas forcément dans l'univers du battle royale, notamment les deux premières licences. Il reste à savoir si ces skins arriveront directement dans la boutique, ou si les joueurs pourront les récupérer gratuitement via des défis.En attendant, nous rappelons que la saison 1 du chapitre 3 bat son plein . Vous pouvez retrouver tous les défis ici