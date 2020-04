Epic Games s'est, enfin, décidé de rendre disponible Fortnite sur Google Play, 18 mois après sa sortie sur Android.

Fortnite est disponible sur le Google Play Store

Comment jouer à Fortnite sur le Google Play Store ?

Rendez-vous sur le Google Play Store .

. Recherchez « Fortnite » ou cliquez directement sur ce lien.

Téléchargez l'application.

Samsung Galaxy Note 9 (version américaine)

Samsung Galaxy S10, S10e, S10+

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10+ 5G

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy Tab S6

HONOR View20

Huawei Mate 20 X

Huawei P30 / P30 Pro

Sony Xperia 1

Xiaomi Mi9

OnePlus 7 Pro

ASUS ROG Phone II

Même siétait disponible sur, il fallait passer directement par le site officiel pour le télécharger, ce qui ne réjouissait bien évidemment pas tous les joueurs. Si Epic Games avait fait le choix de ne pas proposer son battle royale sur le, c'était pour éviter de devoir payer les 30 % imposer par la plateforme pour toutes les microtransactions.Le studio en charge du développement deexplique quepénaliserait les éditeurs proposant leurs jeux sur une plateforme tierce « par des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et insistantes », ce qui a finalement contraint le studio à proposer son jeu via le. Il est donc, dès maintenant, possible de jouer àvia le, sans passer par le site officiel, même si l'application Epic Games reste utilisable, comme l'indique le studio.Si vous êtes un utilisateuret que vous souhaitez jouer àen le téléchargeant via le, vous n'aurez qu'à suivre quelques étapes des plus simples.Bien entendu, la versionétant assez gourmande, tous les téléphones n'arriveront pas à le faire tourner. Bien que la liste soit probablement incomplète, le site officiel indique que les téléphones suivants sont en mesure de le faire tourner en 60 images par seconde :