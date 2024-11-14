Fortnite annonce une nouvelle collaboration avec Marvel

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2024 à 15h15
Les joueurs de Fortnite devraient normalement pouvoir profiter d'une nouvelle collaboration XXL avec Marvel.
Fortnite annonce une nouvelle collaboration avec Marvel
Marvel est étroitement lié avec Fortnite, puisque depuis 2019, de nombreux événements ont eu lieu dans le battle royale mettant cet univers en avant, en suivant les films qui sortaient au cinéma, mais pas que. Des skins ont également été mis à disposition des joueurs, et une grande partie de la communauté a pu récupérer une ou plusieurs tenues de super-héros ces cinq dernières années.

Selon la dernière annonce, une grande collaboration se prépare sur le thème de Marvel, qui pourrait proposer aux joueurs de nouveaux skins.

Une collaboration avec Marvel Rivals, pour de nouveaux skins dans Fortnite ?

L'annonce de la collaboration entre Marvel Rivals et Fortnite est officielle. Le studio derrière le jeu de tir a confirmé le partenariat, expliquant que plusieurs jeux en profiteront, notamment Fortnite et Marvel Snap, dans le but de célébrer la sortie du hero shooter plus tard dans l'année (6 décembre).

Côté contenu, nous ne savons pas ce qu'il offrira, mais nul doute que des skins seront proposés aux joueurs, notamment des personnages qui ne sont pas encore apparus dans Fortnite. Nous pensons principalement à Jeff the Land Shark, Namor ou encore Galacta qui est présente sur l'image promotionnelle. D'ailleurs, certains semblent ravis de la potentielle arrivée de la fille de Galactus.
Quoi qu'il en soit, Fortnite n'en a pas fini avec Marvel, et inversement. Nous devrions avoir une réponse assez vite, et toutes ces nouveautés pourraient arriver pour le chapitre 6. Il n'est pas impossible, également, que cette collaboration incite les joueurs à lancer Marvel Rivals, pour obtenir quelques récompenses. Rappelons aussi que Fortnite OG revient de manière permanente en décembre, ce qui a réjoui la communauté.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnitemares 2026 : Dates de début et de fin estimées pour l'événement Halloween
Fortnite 24 septembre 2026

Fortnitemares 2026 : Dates de début et de fin estimées pour l'événement Halloween

Préparez-vous au retour de l'événement annuel d'Halloween dans Fortnite. Découvrez les prédictions sur les dates de lancement et de fin de Fortnite Cauchemars 2026 basées sur le calendrier de mises à jour d'Epic Games.
Madison Beer débarque dans Fortnite avec des tenues inspirées de ses plus grands concerts
Fortnite 24 septembre 2026

Madison Beer débarque dans Fortnite avec des tenues inspirées de ses plus grands concerts

Joueuse assidue depuis des années, la chanteuse Madison Beer voit enfin son vœu exaucé. Sept mois après avoir publiquement réclamé sa propre tenue, la star de la pop rejoint officiellement la série Icones de Fortnite avec des cosmétiques exclusifs.
Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?
Fortnite 23 septembre 2026

Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?

La date de fin de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

commentaire (0)