Fortnite annonce une nouvelle collaboration avec Marvel

Les joueurs de Fortnite devraient normalement pouvoir profiter d'une nouvelle collaboration XXL avec Marvel.
Marvel est étroitement lié avec Fortnite
, puisque depuis 2019, de nombreux événements ont eu lieu dans le battle royale mettant cet univers en avant, en suivant les films qui sortaient au cinéma, mais pas que. Des skins ont également été mis à disposition des joueurs, et une grande partie de la communauté a pu récupérer une ou plusieurs tenues de super-héros ces cinq dernières années.
Selon la dernière annonce, une grande collaboration se prépare sur le thème de Marvel, qui pourrait proposer aux joueurs de nouveaux skins
.
Une collaboration avec Marvel Rivals, pour de nouveaux skins dans Fortnite ?
L'annonce de la collaboration entre Marvel Rivals et Fortnite est officielle
. Le studio derrière le jeu de tir a confirmé le partenariat, expliquant que plusieurs jeux en profiteront, notamment Fortnite et Marvel Snap, dans le but de célébrer la sortie du hero shooter plus tard dans l'année (6 décembre).
Côté contenu, nous ne savons pas ce qu'il offrira, mais nul doute que des skins seront proposés aux joueurs
, notamment des personnages qui ne sont pas encore apparus dans Fortnite. Nous pensons principalement à Jeff the Land Shark, Namor ou encore Galacta
qui est présente sur l'image promotionnelle. D'ailleurs, certains semblent ravis de la potentielle arrivée de la fille de Galactus.
Quoi qu'il en soit, Fortnite n'en a pas fini avec Marvel
, et inversement. Nous devrions avoir une réponse assez vite, et toutes ces nouveautés pourraient arriver pour le chapitre 6. Il n'est pas impossible, également, que cette collaboration incite les joueurs à lancer Marvel Rivals, pour obtenir quelques récompenses. Rappelons aussi que Fortnite OG revient de manière permanente en décembre
, ce qui a réjoui la communauté.
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