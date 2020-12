Fortnite : Among Us arrive avec défis Espion Intérieur

Mode Espion Intérieur

Accomplir toutes les quêtes de l'Espion intérieur (3)

Faire des parties de l'espion intérieur (5)

Éliminer des joueurs dans des parties de l'Espion Intérieur (3)

Accomplir les tâches dans des parties de l'Espion Intérieur (25)

Accessoire de dos Skate

Revêtement d'armes

Musique pour le menu principal

Planeur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps avant de voir débarquer. Epic Games vient effectivement de lancer le mode Espion Intérieur, qui est assez similaire au jeu d'Innersloth, qui ne cesse de voir sa communauté s'agrandir.Ici, le joueur est placé sur une île qui est menacée par deux espions. Bien évidemment, nous ne savons pas qui sont les espions en début de partie, et il faudra alors mener l'enquête pour les débusquer. C'est le but des huit agents, qui devront également accomplir divers objectifs, à condition que les espions ne les éliminent pas... En d'autres termes, si vous êtes un espion, vous devez tout faire pour ne pas vous faire remarquer et handicaper les agents, alors que si vous êtes un agent, vous allez devoir faire preuve d'attention pour trouver le moindre indice.Vous l'aurez compris, il s'agit ni plus ni moins qu'un. Notez que le mode a été réalisé par des membres de la communauté.Pour encourager les joueurs à découvrir ce mode, si tant est qu'ils aient besoin de motivation, Epic Games a lancé quelques défis :Les récompenses obtenues, dans l'ordre des défis indiqués ci-dessus, sont :D'ores et déjà disponibles, les défis et le mode sont actifs dans Fortnite jusqu'au 15 janvier, soit pour une durée de 4 semaines.