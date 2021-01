Fortnite accueille un nouveau pompe avec la MàJ 15.20

Le pompe à levier dans Fortnite

new shotty gun Lever Action Shotgun pic.twitter.com/ZYWorQBhea — Lucas7yoshi - Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) January 13, 2021

Cela faisait quelque temps que les joueurs du battle royale n'avaient pas pu découvrir du nouveau contenu. C'est pour cela qu'Epic Games a décidé d'implanter, laquelle permet, notamment, de profiter d'Dès maintenant, il sera possible de mettre la main sur le fusil à pompe à levier, dans le but de décrocher la fameuse Victoire Royale. Même si celui-ci peut paraître faible en apparence, Epic Games précise qu', même la cible la plus robuste avec « seul tir bien placé ».Disponible en cinq déclinaisons (Commun, Atypique, Rare, Épique et Légendaire), vous pourrez trouver ce pompe comme la plupart des autres butins, à savoir dans les coffres ou au sol. Il est fort probable que durant ces prochains jours, ce dernier soit très prisé par les joueurs de Fortnite , qui auront à cœur de vouloir l'essayer pour le maîtriser comme il se doit.En fonction des retours, il est possible qu'Epic Games implante quelques modifications pour le rendre plus ou moins puissants dans les jours à venir.