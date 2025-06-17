Fortnite accueille un nouveau mode battle royale

8 ans après sa sortie, Fortnite continue d'introduire de nouveaux modes de jeu. Cette fois, il s'agit de Blitz, un nouveau mode battle royale, dédié à certains types de joueurs.

Blitz Royale : rapide, nerveux et idéal pour le mobile

Un quatrième mode battle royale dans Fortnite

Battle Royale classique , mode principal historique

, mode principal historique OG Battle Royale , hommage aux débuts du jeu

, hommage aux débuts du jeu Reload , proposant déjà des cartes compactes et rapides

, proposant déjà des cartes compactes et rapides Blitz Royale, nouveauté axée sur l'intensité et les courtes sessions

Une mise à jour massive au-delà de Blitz Royale

Le lancement de la nouvelle saison du Fortnite Festival , dont l'artiste principal devrait être Deadmau5 , selon de nombreuses rumeurs persistantes.

, dont l'artiste principal devrait être , selon de nombreuses rumeurs persistantes. L'arrivée du troisième mode officiel de collaboration avec Lego : Lego Fortnite Expeditions, promettant une aventure ludique et créative à part entière.

Vers un été chargé pour Fortnite

Fortnite continue d'innover avec une énième variante de son mode Battle Royale : baptisé, ce nouveau format débarquera dès la prochaine mise à jour, prévue pour le. Proposant des parties ultra-rapides spécialement adaptées à un format mobile (mais disponible partout),pourrait bien séduire les joueurs pressés ou nomades.Annoncé via quelques tweets d'Epic Games,, offrant des combats intenses àsur des parties courtes d'environ. Malgré une mention explicite de son orientation mobile,, avec le cross-play activé qui plus est.Les premières fuites suggèrent queCela permettrait d'offrir une expérience beaucoup plus dynamique, privilégiant l'action immédiate et les confrontations rapides, idéal pour des sessions courtes sur téléphone.Avec Blitz Royale, Fortnite proposera désormais quatre modes distincts de Battle Royale :La multiplication des modes montre une volonté claire d'Epic Games d'offrir aux joueurs des expériences variées, en s'adaptant à différents styles et besoins. Tout en tentant de garder un maximum les joueurs dans Fortnite. Avec des parties de 5 minutes, les joueurs le lanceront même s'ils n'ont pas énormément de temps devant eux.Bien que Blitz Royale soit une annonce majeure, cette mise à jour dune s'arrête pas là. Elle inclut également :Cette update sera d'ailleurs la dernière grande mise à jour avant la traditionnelle pause estivale d'Epic Games, avec une absence de nouveaux contenus attendue pendant environ quatre semaines.Fortnite s'apprête ainsi à vivre un été intense avec des nouveautés variées répondant aux attentes d'un public diversifié. Blitz Royale devrait particulièrement plaire aux joueurs occasionnels ou ceux cherchant une expérience rapide et accessible en mobilité, mais les autres modes ne seront pas en reste, offrant de quoi satisfaire toute la communauté.