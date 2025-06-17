Fortnite accueille un nouveau mode battle royale

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 juin 2025 à 12h30
8 ans après sa sortie, Fortnite continue d'introduire de nouveaux modes de jeu. Cette fois, il s'agit de Blitz, un nouveau mode battle royale, dédié à certains types de joueurs.
Fortnite accueille un nouveau mode battle royale
Fortnite continue d'innover avec une énième variante de son mode Battle Royale : baptisé Blitz Royale, ce nouveau format débarquera dès la prochaine mise à jour, prévue pour le mercredi 18 juin. Proposant des parties ultra-rapides spécialement adaptées à un format mobile (mais disponible partout), Blitz Royale pourrait bien séduire les joueurs pressés ou nomades.

Blitz Royale : rapide, nerveux et idéal pour le mobile

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Annoncé via quelques tweets d'Epic Games, Blitz Royale introduira une dynamique inspirée des rogue-like, offrant des combats intenses à 32 joueurs sur des parties courtes d'environ 5 minutes. Malgré une mention explicite de son orientation mobile, ce mode sera accessible à tous les joueurs, sur toutes les plateformes, avec le cross-play activé qui plus est.

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Les premières fuites suggèrent que Blitz Royale exploitera les cartes compactes issues du mode Reload. Cela permettrait d'offrir une expérience beaucoup plus dynamique, privilégiant l'action immédiate et les confrontations rapides, idéal pour des sessions courtes sur téléphone.

Un quatrième mode battle royale dans Fortnite

Avec Blitz Royale, Fortnite proposera désormais quatre modes distincts de Battle Royale :
  • Battle Royale classique, mode principal historique
  • OG Battle Royale, hommage aux débuts du jeu
  • Reload, proposant déjà des cartes compactes et rapides
  • Blitz Royale, nouveauté axée sur l'intensité et les courtes sessions
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La multiplication des modes montre une volonté claire d'Epic Games d'offrir aux joueurs des expériences variées, en s'adaptant à différents styles et besoins. Tout en tentant de garder un maximum les joueurs dans Fortnite. Avec des parties de 5 minutes, les joueurs le lanceront même s'ils n'ont pas énormément de temps devant eux.

Une mise à jour massive au-delà de Blitz Royale

Bien que Blitz Royale soit une annonce majeure, cette mise à jour du 18 juin ne s'arrête pas là. Elle inclut également :
  • Le lancement de la nouvelle saison du Fortnite Festival, dont l'artiste principal devrait être Deadmau5, selon de nombreuses rumeurs persistantes.
  • L'arrivée du troisième mode officiel de collaboration avec Lego : Lego Fortnite Expeditions, promettant une aventure ludique et créative à part entière.
Cette update sera d'ailleurs la dernière grande mise à jour avant la traditionnelle pause estivale d'Epic Games, avec une absence de nouveaux contenus attendue pendant environ quatre semaines.

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Vers un été chargé pour Fortnite

Fortnite s'apprête ainsi à vivre un été intense avec des nouveautés variées répondant aux attentes d'un public diversifié. Blitz Royale devrait particulièrement plaire aux joueurs occasionnels ou ceux cherchant une expérience rapide et accessible en mobilité, mais les autres modes ne seront pas en reste, offrant de quoi satisfaire toute la communauté.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Hfhvzt (invité) Le 18/06/2025 à 14:58

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