Fortnite accueille un nouveau mode battle royale

8 ans après sa sortie, Fortnite continue d'introduire de nouveaux modes de jeu. Cette fois, il s'agit de Blitz, un nouveau mode battle royale, dédié à certains types de joueurs.
Fortnite continue d'innover avec une énième variante de son mode Battle Royale : baptisé Blitz Royale
, ce nouveau format débarquera dès la prochaine mise à jour, prévue pour le mercredi 18 juin
. Proposant des parties ultra-rapides spécialement adaptées à un format mobile (mais disponible partout), Blitz Royale
pourrait bien séduire les joueurs pressés ou nomades.
Blitz Royale : rapide, nerveux et idéal pour le mobile
Annoncé via quelques tweets d'Epic Games, Blitz Royale introduira une dynamique inspirée des rogue-like
, offrant des combats intenses à 32 joueurs
sur des parties courtes d'environ 5 minutes
. Malgré une mention explicite de son orientation mobile, ce mode sera accessible à tous les joueurs, sur toutes les plateformes
, avec le cross-play activé qui plus est.
Les premières fuites suggèrent que Blitz Royale exploitera les cartes compactes issues du mode Reload.
Cela permettrait d'offrir une expérience beaucoup plus dynamique, privilégiant l'action immédiate et les confrontations rapides, idéal pour des sessions courtes sur téléphone.
Un quatrième mode battle royale dans Fortnite
Avec Blitz Royale, Fortnite proposera désormais quatre modes distincts de Battle Royale :
- Battle Royale classique, mode principal historique
- OG Battle Royale, hommage aux débuts du jeu
- Reload, proposant déjà des cartes compactes et rapides
- Blitz Royale, nouveauté axée sur l'intensité et les courtes sessions
La multiplication des modes montre une volonté claire d'Epic Games d'offrir aux joueurs des expériences variées, en s'adaptant à différents styles et besoins. Tout en tentant de garder un maximum les joueurs dans Fortnite. Avec des parties de 5 minutes, les joueurs le lanceront même s'ils n'ont pas énormément de temps devant eux.
Une mise à jour massive au-delà de Blitz Royale
Bien que Blitz Royale soit une annonce majeure, cette mise à jour du 18 juin
ne s'arrête pas là. Elle inclut également :
- Le lancement de la nouvelle saison du Fortnite Festival, dont l'artiste principal devrait être Deadmau5, selon de nombreuses rumeurs persistantes.
- L'arrivée du troisième mode officiel de collaboration avec Lego : Lego Fortnite Expeditions, promettant une aventure ludique et créative à part entière.
Cette update sera d'ailleurs la dernière grande mise à jour avant la traditionnelle pause estivale d'Epic Games, avec une absence de nouveaux contenus attendue pendant environ quatre semaines.
Vers un été chargé pour Fortnite
Fortnite s'apprête ainsi à vivre un été intense avec des nouveautés variées répondant aux attentes d'un public diversifié. Blitz Royale devrait particulièrement plaire aux joueurs occasionnels ou ceux cherchant une expérience rapide et accessible en mobilité, mais les autres modes ne seront pas en reste, offrant de quoi satisfaire toute la communauté.
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