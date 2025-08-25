Fortnite accueille un nouveau groupe de musique ultra populaire

Epic Games frappe un grand coup pour la saison 10 de Fortnite Festival, avec le groupe culte Gorillaz qui devient l'icône principale. Noodle, 2D, Russel et Murdoc débarquent le 26 août avec une scène inédite, un Passe musique rempli de récompenses et un pack exclusif dans la boutique.
Fortnite
continue de surprendre avec ses collaborations musicales. Après plusieurs stars mondiales, c'est au tour de Gorillaz
, le plus grand groupe virtuel de la planète, de rejoindre l'univers de Fortnite Festival
. Une arrivée qui marque les 10 saisons de ce mode lancé en 2023, avec un contenu inédit et une ambiance résolument urbaine.
Une nouvelle scène principale inspirée de la ville
Fini la plage en plastique : la saison 10 installe son décor dans une jungle de béton
, avec ses gratte-ciel, ses graffitis et même un tramway en arrière-plan. Un environnement parfait pour accueillir le style unique de Gorillaz et leurs performances animées.
Des améliorations de gameplay pour le Festival
La mise à jour du 26 août apporte aussi plusieurs changements :
- Ajout de notes « correctes » pour mieux évaluer la précision.
- Option pour désactiver ces notes dans les paramètres.
- Apparence retravaillée des notes pointues (activable/désactivable).
- Classement des chansons par durée ou intensité dans la bibliothèque musicale.
- Possibilité de jouer de la guitare pendant la calibration de manette.
Autant d'ajustements pensés pour fluidifier l'expérience et améliorer la précision des performances musicales.
Un pack Noodle & 2D dans la boutique
Deux des membres emblématiques de Gorillaz arrivent dans un pack exclusif
, disponible jusqu'à la fin de la saison 10 :
- Objets de Noodle :
- Tenue Noodle (avec masque activable/désactivable).
- Accessoire de dos Étui de Noodle.
- Emote « DARE » reprenant sa chorégraphie culte.
- Guitare Gratte de Noodle.
- Objets de 2D :
- Tenue 2D (avec ou sans lunettes).
- Accessoire de dos Mégaphone.
- Revêtement Camouflage Gorillaz.
- Micro de 2D.
- Le pack inclut aussi la piste musicale DARE et la traînée Ballons Bonesy.
Chaque objet peut également être acheté séparément. La piste culte Clint Eastwood
sera aussi disponible en boutique tout au long de la saison.
Un Passe musique avec Russel et Murdoc
Le Passe musique de la saison 10 met en avant deux tenues bonus qui devraient ravir les fans de Gorillaz
. La première est celle de Russel Hobbs
, accessible immédiatement dès l'achat du Passe pour 1 400 V-Bucks ou via l'abonnement au Club Fortnite. La seconde est celle de Murdoc Niccals
, qui se débloque au fil de la progression. Chacune de ces tenues est accompagnée d'accessoires exclusifs. Russel peut s'équiper de sa Pieuvre borgne et de sa Batterie, tandis que Murdoc se pare de sa Cape et de sa Basse. Ces ajouts permettent de réunir l'ensemble du groupe virtuel et de renforcer pleinement le thème Gorillaz choisi pour cette saison anniversaire
.
Un anniversaire pour Fortnite Festival
Avec déjà dix saisons, Fortnite Festival célèbre une étape importante, et de quelle manière avec l'arrivée de Gorillaz
. Epic Games promet que le Passe musique suivant sera une grande célébration
remplie de contenus originaux et de chansons exclusives à Fortnite. En parallèle, le mode est aussi présent à l'exposition House of Kong
, qui se déroule à Londres jusqu'au 3 septembre 2025, au Copper Box du Queen Elizabeth Olympic Park.
Un crossover qui fera date
Avec son univers musical unique, ses personnages iconiques et une nouvelle scène qui colle parfaitement à son esthétique, Gorillaz s'impose comme une collaboration majeure pour Fortnite Festival
. Un choix qui confirme la volonté d'Epic Games de mêler pop culture et gaming dans un format toujours plus ambitieux.
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