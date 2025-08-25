Fortnite accueille un nouveau groupe de musique ultra populaire



le 25 août 2025 à 17h33 Publié par Corentin Rimbert le 25 août 2025 à 17h33

Epic Games frappe un grand coup pour la saison 10 de Fortnite Festival, avec le groupe culte Gorillaz qui devient l'icône principale. Noodle, 2D, Russel et Murdoc débarquent le 26 août avec une scène inédite, un Passe musique rempli de récompenses et un pack exclusif dans la boutique.