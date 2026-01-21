Fortnite accueille l'univers de Donjons et Dragons avec cinq cartes inédites

Wizards of the Coast et Epic Games s'associent pour intégrer l'univers culte de Donjons & Dragons au Battle Royale. Cinq îles créatives permettent désormais d'explorer les Royaumes Oubliés. Voici tout ce qu'il faut savoir pour accéder à ces aventures inédites et affronter des dragons légendaires.
L'univers du jeu de rôle sur table le plus célèbre au monde rencontre enfin le géant du Battle Royale. Si vous avez passé des centaines d'heures sur Baldur's Gate 3
ou que vous attendez désespérément votre prochaine session de JDR, cette nouvelle va vous ravir. Wizards of the Coast a officiellement collaboré avec des créateurs de Fortnite pour donner vie aux Royaumes Oubliés à travers cinq expériences distinctes
, accessibles dès maintenant via le mode Créatif.
Une immersion totale dans les lieux cultes de Faerûn
Ces nouvelles îles ne sont pas de simples ajouts esthétiques réalisés à la va-vite. Elles ont été conçues par la plateforme UGC Chartis et le développeur Teravision Games, à qui l'on doit déjà des titres comme Killer Klowns From Outer Space. L'objectif est clair, transporter les joueurs dans des lieux mythiques de la fantasy
. Vous pourrez ainsi pousser les portes de la célèbre auberge du Portail Béant à Eauprofonde, un lieu de rassemblement iconique pour tout aventurier qui se respecte et qui rappellera de bons souvenirs aux vétérans du jeu de plateau.
L'exploration ne s'arrête pas aux tavernes. Les créateurs ont modélisé le Mont Hotenow, un volcan en activité qui promet des séquences de plateforme intenses si vous espérez éviter la lave en fusion et les élémentaires de feu. Pour ceux qui préfèrent les climats glaciaux et les panoramas grandioses, une traversée de l'Échine du Monde est également au programme. C'est une véritable lettre d'amour à la géographie des Royaumes Oubliés qui est proposée ici
, permettant de visiter ces lieux légendaires avec votre pioche à la main.
Les codes pour Donjons et Dragons
Qui dit Donjons & Dragons dit forcément créatures titanesques et combats épiques. Cette collaboration met la barre haut en vous proposant d'affronter Klauth, un ancien dragon rouge surnommé Old Snarl, qui rôde sur la Côte des Épées. Si le feu ne vous effraie pas, peut-être que la nécromancie le fera. Valindra Shadowmantle, la liche au service de Thay, vous attend dans les bois de Neverwinter pour un combat de boss qui s'annonce tactique.
Pour accéder à ces contenus, voici la liste des codes créatifs à entrer dans Fortnite
:
- D&D Boxfights → 1190-4691-0255
- D&D Treasure RNG → 4958-2624-5634
- D&D Dungeon Deathrun → 5806-6430-0158
- D&D Bossfight → 2218-1049-5866
- D&D Zombie Dragon Adventure → 2525-9596-3235
Notez que l'aventure Zombie Dragon est encore techniquement en accès anticipé, il est donc possible de rencontrer quelques bugs mineurs lors de votre partie. Seul bémol notable à cette annonce enthousiasmante, l'absence de skins officiels pour accompagner les cartes
. Il n'est pour l'instant pas possible d'incarner Astarion, Wyll ou Karlach. Il faudra donc faire preuve d'imagination et utiliser vos skins actuels pour jouer le rôle d'un barde ou d'un paladin improvisé au milieu de ces décors fantastiques.
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