Fortnite a-t-il un chat de proximité ?

Y a-t-il un chat de proximité dans Fortnite ?

Leest une fonctionnalité disponible sur plusieurs jeux, dont des battle royale, à l'image de Warzone 2.0 . Comme l'indique son nom,, lorsque vous êtes proche d'eux, et également de communiquer avec ces derniers, que ce soit avant ou après un éventuel duel.Face à la popularité de la fonctionnalité dans d'autres jeux, certains joueurs se demandent siSi vous souhaitez activer, vos recherches seront vaines. Epic Games n'a, effectivement, pas rendu disponible la fonctionnalité pouret notamment son mode battle royale. Cela veut donc dire qu'il est tout simplement impossible de communiquer avec les joueurs qui ne sont pas dans votre équipe, en pleine partie.Néanmoins, il n'est pas impossible qu'Epic Games implante la fonctionnalité avec le temps. Le studio est effectivement à l'écoute de sa communauté et ne manque pas d'ajouter certaines choses, et si la demande de la part des joueurs est importante, il est probable de voir, d'autant plus que les développeurs l'avaient rendu disponible par le biais d'un mode de jeu, Imposteurs, il y a quelques mois, mais supprimé durant l'été 2022. Cela veut donc dire que le studio a les capacités pour implanter. Mais rien n'est programmé pour le moment.Il faudra donc patienter, et espérer qu'Epic Games apporte la fonctionnalité, qui peut être désactivée pour celles et ceux qui ne souhaitent pas en profiter, évidemment.