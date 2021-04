Fortnite : 3 mois de Spotify Premium gratuits grâce au Club de Fortnite

Du 23 avril 2021 au 1er juillet 2021 à 2h du matin, vos 3 premiers mois d'abonnement Premium à Spotify seront gratuits si vous êtes membres du Club de Fortnite !



Tous les détails sur notre blog : https://t.co/XdtVSuhyCy — Fortnite officiel (@FortniteFR) April 16, 2021

Depuis la fin de l'année 2020, Epic Games propose un abonnement mensuel à ses joueurs, nommé Club de Fortnite , permettant de récupérer des skins exclusifs, d'avoir accès au Passe de combat, mais aussi de récupérer 1 000 V-bucks, en échange de 10 euros.Pour encourager les joueurs deà souscrire à l'abonnement, Epic Games vient donc d'annoncer quecelles et ceux étant abonnés au service recevront. Pour être éligible, il faut avoir été abonné entre le 23 mars et le 23 avril, ou l'être entre ce 23 avril et le 1juillet 2021. Si tel est le cas, vous recevrez un code pour obtenir votre dû, soit les trois mois offerts.En étant abonné de Spotify Premium, vous pourrez télécharger les chansons sur vos appareils, écouter n'importe quelle musique, profiter de l'entièreté du catalogue et surtout, vous n'aurez pas de pub. Vous pouvez en apprendre plus sur le règlement et l'abonnement Spotify Premium sur le site officiel