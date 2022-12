Fortnite : 1 million de dollars à gagner grâce au défi de survie extrême de MrBeast

Comment gagner un million de dollars avec le défi de survie extrême de MrBeast ?

Comment participer au défi de survie extrême de MrBeast ?

Les skins MrBeast dans la boutique

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme nous le savions,. Mais ce n'est pas que sa tenue, et quelques accessoires, qui seront disponibles dans le battle royale, étant donné que les développeurs organisentDès ce 13 décembre,. C'est celle-ci qui permettra à un heureux d'empocher ce gain, en étant le meilleur. En effet, sur cette île créée par l'équipe d'Atlas Creative, les joueurs vont devoir éviter les dangers, ramasser des pièces et survivre aux défis extrêmes pour améliorer votre score., et l'objectif est tout simplement d'obtenir le meilleur score, en sachant que vous pouvez relancer une partie autant de fois que vous le voulez. Seule votre meilleure partie est prise en compte dans le résultat final, et pour maximiser vos chances, vous pouvez vous entraîner dès maintenant., pour voir apparaître cette île, si vous ne l'avez pas ajouté à vos favoris avant. D'ailleurs,Si le meilleur joueur remportera la très jolie somme de 1 million de dollars américains,En parallèle, des quêtes seront disponibles dans, avec. Il sera possible de récupérer l'aérosol MrBeast Gaming et l'écran de chargement Jeux de survie de MrBeast, simplement en jouant sur cette île et en atteignant un score spécial.Enfin, pour conclure sur le sujet, avant même que le défi de survie extrême de MrBeast soit lancé,, tout comme des accessoires.