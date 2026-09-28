Five Nights at Freddy's débarque dans Fortnite avec un mode inédit

Le crossover tant attendu entre Five Nights at Freddy's et Fortnite est officiellement confirmé pour l'événement d'Halloween. Les joueurs pourront explorer la célèbre pizzeria et affronter les terrifiants animatroniques dans une collaboration qui promet de redéfinir les nuits sur le Battle Royale.

L'attente touche enfin à sa fin pour les amateurs de frissons et de Battle Royale. Epic Games vient de confirmer la rumeur qui agitait la toile depuis un long moment. Le célèbre jeu d'horreur indépendant Five Nights at Freddy's s'apprête à envahir l'univers de Fortnite à l'occasion de la prochaine édition de Fortnitemares. Dès ce 1er octobre, les joueurs plongeront dans une ambiance horrifique inédite, marquant l'une des collaborations les plus ambitieuses de l'année pour le studio américain.

Une pizzeria cauchemardesque au cœur du Battle Royale

Un teaser diffusé sur les réseaux sociaux par Epic Games a mis le feu aux poudres il y a quelques heures. La vidéo officialise non seulement l'arrivée de la franchise horrifique, mais dévoile également l'intégration de la mythique Freddy Fazbear's Pizzeria directement sur la carte du jeu. Les joueurs pourront y croiser les figures emblématiques de la série, à savoir Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. L'éditeur a d'ailleurs accompagné cette annonce d'un message qui donne le ton.

Le groupe Fazbear a pris le contrôle du Battle Royale. Affrontez les boss animatroniques et survivez à la nuit... si vous le pouvez.

Si l'annonce officielle a déjà de quoi réjouir les joueurs, les datamineurs ont rapidement apporté des précisions croustillantes. Le célèbre informateur HYPEX a partagé des détails supplémentaires concernant les éléments cosmétiques. Selon ses sources, les tenues des animatroniques seraient réactives tout au long de la partie. Mieux encore, chaque personnage disposerait d'une variante endommagée par les combats, rappelant les versions délabrées si chères à la mythologie de la saga originale.

Des modes de jeu inédits pour survivre à la nuit

Au-delà des simples tenues, c'est l'expérience de jeu globale qui devrait être bouleversée. La bande-annonce laisse entrevoir un mode de jeu dédié, entièrement construit autour de la licence. Les participants y seraient mis au défi de survivre à une nuit de garde au sein du restaurant maudit, reprenant ainsi le concept fondateur de l'œuvre de Scott Cawthon. HYPEX va encore plus loin en suggérant qu'une mécanique asymétrique permettrait aux joueurs de se transformer eux-mêmes en boss animatroniques pour traquer leurs adversaires sur l'île.

Bien qu'Epic Games n'ait pas encore confirmé officiellement ces modes de jeu spécifiques, l'enthousiasme de la communauté est palpable. Cette période d'Halloween s'annonce d'ailleurs particulièrement, puisque le dernier visuel a confirmé d'autres collaborations, avec notamment Freddy ou encore le Slenderman. Quant à Chucky, rien n'a été confirmé pour le moment.

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