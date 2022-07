Faire une pirouette à 360° en l'air en descendant d'un loup ou d'un sanglier, défi semaine 7

Faire une pirouette à 360° en l'air en descendant d'un loup ou d'un sanglier

Allez sur un point en hauteur (une colline par exemple) avec votre sanglier ou loup

Allez vers le bord, ou vers une pente

Appuyez deux fois sur la touche de saut, en direction de la pente

Tournez vite votre souris ou votre joystick pour effectuer un tour complet

Le défi sera validé

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deBien que ce défi soit assez simple à réaliser, de nombreux joueurs ne savent pas comment. De ce fait, si vous avez besoin d'aide, nous allons vous donner quelques astuces pour valider très vite cette quête de la semaine 7 deDans un premier temps, sachez que vous allez devoir vous rendre dans un lieu où lessont plus nombreux. Nous vous recommandons donc d'aller aux alentours de Daily Bugle, Greasy Grove ou encore entre le Bourg-Jonesy et Shuffled Shrines, puisque nous en trouvons un grand nombre ici. Ensuite, vous allez devoir leur monter dessus, soit en les apprivoisant avec de la nourriture, soit en sautant sur leur dos, ce qui est la solution la plus simple. Une fois sur le dos d'un sanglier ou d'un loup vous allez devoir. Voici comment faire :De notre côté, nous n'avons eu aucun mal à effectuer un tour complet durant le saut. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à augmenter votre sensibilité dans les paramètres pour ce défi.