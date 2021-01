Faire sauter des trous de pêche, défi semaine 6

Comment faire sauter des trous de pêche dans Fortnite ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, de, à six endroit différents, que sontLessont simplement les bancs de poissons que nous pouvons apercevoir à la surface de l'eau, marqués par des cercles blancs. À l'intérieur de ces derniers, nous trouvons un bon nombre de poissons. Pour les, il ne faudra pas lancer votre canne à pêche, mais tout simplement un explosif, à l'instar d'une grenade. Lorsqu'elle aura explosé, vous récolterez une partie du contenu de ce, que ce soit des poissons ou des objets.Lors de cette sixième semaine, il vous est demandé dedans deux défis différents, chacun ayant trois lieux précis. Histoire de ne pas perdre de temps, nous vous les avons regroupés dans un seul et même article, pour prendre connaissance ce ces six lieux rapidement.Le premier défi vous demandera de. Tout se passe dans la partie nord-ouest de l'île. Nous vous avons indiqué ces trois zones sur la carte.Le deuxième vous demande de faire la même chose, mais les lieux sont un peu plus éloignés, puisqu'il faudra se rendre sur. Encore une fois, pour ne pas perdre de temps, nous vous les avons indiqués sur la carte ci-dessous.Chaque défi valider vous rapportera 20 000 XP, soit 40 000 pour les deux, une bonne chose pour progresser dans le Passe de combat.