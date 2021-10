Extorquer des adversaires, défi Reine du Cube

Extorquer des adversaires dans Fortnite (saison 8)

Cette saison 8 deest un peu spéciale, étant donné qu'une partie des défis s'obtiennent étape par étape, via les. Certains sont relativement simples, d'autres en revanche vous demanderont de vous creuser un peu les méninges pour y parvenir. Toutefois, de temps en temps, des défis spéciaux sont mis en place, et proposent aux joueurs de faire différentes actions pour gagner des récompenses et des skins. C'est notamment le cas du défi Reine du Cube vous demandant d'Cela fait déjà de longs moins que les joueurs peuvent, que ce soit d'autres joueurs ou des PNJ. Ici, il faudra impérativement que ce soit d'autres joueurs. Notez que ce défi ne peut être réalisable qu'en duo, trio ou section.Vous devez, dans un premier temps, mettre un adversaire K.O. Ensuite, approchez-vous de lui, mais ne le tuez pas. Vous devriez voir apparaître comme proposition « Extorquer », ce qui révélera l'emplacement des autres membres de son équipe. Votre défi sera au passage validé.Bien entendu, même si elle paraît simple en apparence, la tâche ne sera pas facile, étant donné qu'il faut s'approcher de l'ennemi et donc de ses coéquipiers. Toutefois, vous devriez avoir plus de facilité à le faire en début de partie, en ville, lorsque les équipes sont encore éparpillées et non pas regroupées, comme en milieu de partie.L'écran de chargement La cour de la Reine sera offert à tous les joueurs validant ce défi.