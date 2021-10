Examiner les empreintes de pas du gardien, défi Ariana Grande

Comment examiner les empreintes de pas du gardien ?

Cette saison 8 deest un peu spéciale, étant donné qu'une partie des défis s'obtiennent étape par étape, via les. Certains sont relativement simples, d'autres en revanche vous demanderont de vous creuser un peu les méninges pour y parvenir. Même si la plupart peuvent être réalisés assez facilement, de nombreux joueurs ont besoin d'aide ou d'une petite astuce pour gagner du temps, notamment avec le défi de la carte à remplir d'Ariana Grande, vous demandant d'Leest très difficile à apercevoir, d'autant plus qu'il n'apparaît qu'une seule et unique fois par partie. Cependant, les traces qu'il laisse derrière lui sont bien plus nombreuses et bien visibles, elles. Pour valider le défi vous demandant d', il vous suffit de rendez dans la partie nord de l'île, ou dans la partie sud-est, puisque c'est ici que nous en trouvons le plus.Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, nous en trouvons à Believer Beach, à Boney Burbs, Holly Hedges et dans pratiquement tous les autres lieux-dits de l'île, ce qui vous facilitera la tâche.Pour valider ce défi, vous n'avez besoin d', ce qui ne devrait pas vous prendre trop longtemps, sauf si d'autres joueurs ont décidé de vous en empêcher.