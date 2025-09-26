Événement Daft Punk dans Fortnite : Quand et à quelle heure suivre le concert ?

Le célèbre duo donnera un concert, ou presque, dans Fortnite. Retrouvez la date et l'heure de l'événement pour ne rien manquer de cette expérience.

Concert de Daft Punk dans Fortnite

Date et heure du concert Daft Punk dans Fortnite

Vous rendre au monolithe, situé au sud de Foxy Floodgate, au sommet des montagnes enneigées (Via le Battle Royale)

Lancer l'expérience directement depuis le menu principal nommé « Daft Punk Experience »

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De nombreux événements ont déjà eu lieu dans, comprenant des concerts, que ce soit en direct ou par le biais de personnages modélisés. Cette dernière option sera utilisée pour, dans le but de nous offrir un spectacle incroyable, alors que le duo est bel est bien séparé dans la vie réelle et ne compte pas repartir pour une nouvelle tournée.Si nous ne savons pas encore ce que proposera exactement ce concert, si ce n'est que pas moins de 31 titres pourront être écoutés lors de cet événement, nous avons déjà une date et une heure afin de ne rien louper.. Pour y participer, vous aurez le choix entre deux options :Pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise, comme se faire tuer par un autre joueur, nous vous conseillons évidemment de vous y rendre depuis l'expérience, sans passer par le Battle Royale., bien que le tout commence à 20 heures.Lors de cet événement, les joueurs profiteront d'un univers rétro-futuriste qui représentera 31 chansons des Daft Punk, diffusées dans plusieurs salles. Naturellement, différents skins seront disponibles via la boutique, notamment les tenues et des accessoires iconiques.