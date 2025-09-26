Événement Daft Punk dans Fortnite : Quand et à quelle heure suivre le concert ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 septembre 2025 à 17h48
Le célèbre duo donnera un concert, ou presque, dans Fortnite. Retrouvez la date et l'heure de l'événement pour ne rien manquer de cette expérience.
Événement Daft Punk dans Fortnite : Quand et à quelle heure suivre le concert ?
De nombreux événements ont déjà eu lieu dans Fortnite, comprenant des concerts, que ce soit en direct ou par le biais de personnages modélisés. Cette dernière option sera utilisée pour Daft Punk, dans le but de nous offrir un spectacle incroyable, alors que le duo est bel est bien séparé dans la vie réelle et ne compte pas repartir pour une nouvelle tournée.

Concert de Daft Punk dans Fortnite

Si nous ne savons pas encore ce que proposera exactement ce concert, si ce n'est que pas moins de 31 titres pourront être écoutés lors de cet événement, nous avons déjà une date et une heure afin de ne rien louper. 

fortnite-daft-punk

Date et heure du concert Daft Punk dans Fortnite 

Epic Games a programmé ce concert dans Fortnite le samedi 27 septembre à partir de 20 heures. Pour y participer, vous aurez le choix entre deux options :
  • Vous rendre au monolithe, situé au sud de Foxy Floodgate, au sommet des montagnes enneigées (Via le Battle Royale)
  • Lancer l'expérience directement depuis le menu principal nommé « Daft Punk Experience »

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Pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise, comme se faire tuer par un autre joueur, nous vous conseillons évidemment de vous y rendre depuis l'expérience, sans passer par le Battle Royale. L'expérience spéciale sera accessible à partir de 19h30, bien que le tout commence à 20 heures.

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Lors de cet événement, les joueurs profiteront d'un univers rétro-futuriste qui représentera 31 chansons des Daft Punk, diffusées dans plusieurs salles. Naturellement, différents skins seront disponibles via la boutique, notamment les tenues et des accessoires iconiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (7)

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Valou (invité) Le 27/09/2025 à 20:14

trop bien wsh

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ezpoop (invité) Le 27/09/2025 à 19:47

daftpunkkkkkkkkkkkkkkk

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Pierrot (invité) Le 27/09/2025 à 19:00

Ça va être une dinguerie wllh

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Dinguerie wallah (invité) Le 27/09/2025 à 18:59

ça va une dinguerie les chef wallah

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Axar294 (invité) Le 27/09/2025 à 14:12

j'ai hâte pour ce soir ça va etre incroyable la nostalgie des daftpunks en plus apperement l'event a un after genre il va se passer une dinguerie après mais on n'en sait pas plus

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Valaurousfox5064 (invité) Le 27/09/2025 à 12:23

Ca va être incroyable.Est ce que vous pourriez mettre des skins gratuit moi j'en n'ai pas beaucoup svp merci

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Waouh! (invité) Le 26/09/2025 à 17:50

ça va être trop coooooooooooooool!