En jouant à Fortnite OG, vous n'affrontez en réalité que de bots

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 décembre 2024 à 12h06
Disponible depuis quelques semaines, Fortnite OG ne serait pas le succès attendu, étant donné que les lobbys seraient remplis de bots.
En jouant à Fortnite OG, vous n'affrontez en réalité que de bots
Fortnite OG était très attendu des joueurs, qui peuvent maintenant profiter du premier chapitre de manière définitive, d'autant plus que des mises à jour viendront ajouter les nouveautés de l'époque. Seulement, tout n'est pas parfait, étant donné que les joueurs ont remarqué un problème lié aux bots, ce qui a été confirmé par l'utilisateur de X, AllyJax.

Selon lui, en jouant à Fortnite OG, vous allez affronter une majorité de bots, ce qui frustre évidemment la communauté.

Fortnite OG, le repaire des bots ?

Les bots ont été ajoutés dans Fortnite pour deux raisons majeures. La première, ne pas frustrer les joueurs débutants, qui peuvent alors affronter des bots, avec un comportement et surtout un niveau très bas, offrant alors l'occasion d'éliminer des adversaires et donc se faire la main avec un minimum de frustration. La deuxième, remplir plus facilement les lobbys et limiter le temps de matchmaking.

Or, Fortnite OG n'a pas besoin de nombreux bots pour combler les parties, puisque la communauté est au rendez-vous. Mais cela n'a pas empêché Epic Games de remplir les lobbys, puisque selon AllyJax, sur 100 utilisateurs lors d'une partie, il y aurait en réalité 88 bots en moyenne. Un fait qui agace certains joueurs, qui tombent effectivement très souvent sur des bots.
En lançant une partie de Fortnite OG, vous n'affronteriez donc que 11 autres joueurs réels, ce qui rend la chose plus frustrante, et moins gratifiante. 

Il peut néanmoins s'agir d'un bug, et Epic Games pourrait rectifier le tir assez vite. Rassurez-vous, en partie classée, vous affrontez 100 % de joueurs réels. Toujours selon les tests de AllyJax, dans les modes normaux, il y aurait en moyenne 40 joueurs réels environ.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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