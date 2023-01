Éliminer un joueur sans avoir d'arme à distance dans son inventaire et en étant à pied, défi Fortnite ça balance pas mal

Comment éliminer un joueur sans avoir d'arme à distance dans son inventaire et en étant à pied dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le mardi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'est, normalement, relativement simple, étant donné qu'il suffit de prendre une arme et de tirer sur des adversaires. Ici, aucune, ce qui élimine les armes à feu, évidemment, tout comme les véhicules, puisqu'il faut être à pied. Il va falloir se retourner vers l'outil de collecte, comme la pioche, ou le marteau à Onde de Choc.La petite astuce consiste. Vous devriez normalement finir par éliminer un adversaire de cette manière. Sinon,, bien que certains se cachent parmi eux pour aussi valider rapidement ce défi.Quoi qu'il en soit vous aurez une semaine pour éliminer un joueur sans avoir d'arme à distance dans son inventaire et en étant à pied, ce qui devrait être largement suffisant.