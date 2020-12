Éliminer des gardes IO, défi semaine 5

Où trouver des gardes IO dans Fortnite ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, d'Pour réaliser facilement ce défi, il faut savoir que lesspawnent de façon prédéfinie. C'est-à-dire qu'ils se trouvent toujours aux mêmes endroits. Néanmoins, si vous voulez maximiser vos chances et en éliminer le plus possible en un rien de temps, il faut opérer de façon stratégique, en optant pour desqui sont proches les uns des autres. C'est pour cela que nous vous conseillons de vous focaliser sur la partie sud de l'île et notamment les alentours de Lazy Lake. Néanmoins, vous en trouverez un peu partout, leur présence étant matérialisée par un cube métallique géant.Cependant, cesne seront pas faciles à battre, surtout qu'ils sont toujours par groupe de trois. Ils sont en effet dotés d'un shield assez important. Soyez assuré d'être équipé de bonnes armes pour limiter les risques qu'ils vous tuent, d'autant que vos tirs pourraient attirer d'autres joueurs.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué certains spawns desur notre carte ci-dessous.