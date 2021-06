Discuter avec Sunny, Joey ou Brutus, défi saison 7

Où trouver Sunny, Joey ou Brutus dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deÀ l'instar d'un défi de la première et deuxième semaine, cette nouvelle quête vous demande dede l'intitulé, à savoir. Sachez que, pour une fois, tous se trouvent dans un périmètre assez restreint, ce qui facilitera la validation du défi, bien qu'il ne faille en parler qu'à un seul.En effet, les trois intéressés se trouvent tous, ou presque, à Believer Beach, lieu-dit au nord de la carte.se trouve sur la plage même,dans une caravane côté sud et, enfin,de la plage se trouve, comme son nom l'indique, sur la plage, côté nord-ouest. Vous pouvez retrouver leur emplacement avec plus de précision sur la carte ci-dessous. Notez que ces derniers sont présents dans une zone prédéfinie, mais peuvent bouger durant la partie, sur quelques dizaines de mètres et qu'une bulle apparaît dès lors que vous vous en approchez.Une fois en face de l'un des personnages, vous n'avez plus qu'à lui parler et écouter ce qu'il a à dire pour avancer dans la quête et la valider. 15 000 XP vous seront octroyés.