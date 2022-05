Détruire une tourelle avec des explosifs télécommandés, défi semaine 7

Détruire une tourelle avec des explosifs télécommandés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera dePour valider ce défi, vous avez besoin de deux choses. La première,, ce qui ne sera pas trop difficile, puisque nous en trouvons partout (coffres et en tant que butin au sol). Une fois que vous avez un, il suffit de vous rendre une ville où se trouvent les sentinelles des Sept, à l'image de Coney Crossroads, Daily Bugle, Rocky Reels ou encore Condo Canyon, puisque des tourelles y sont placées. Nous les trouvons aux entrées et sorties de la ville, proches de la route.Une fois. Une fois la tourelle détruite, vous aurez validé le défi et pourrez repartir avec les 20 000 XP pour votre Passe de combat.