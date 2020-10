Comment détruire des toiles d'araignée à l'Autorité ?

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 7 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant deLe défi s'avère en réalité particulièrement simple, étant donné que l'. Une dizaine est disponible sur la zone, et vous les trouverez plus particulièrement dans des coins, en hauteur, souvent derrière une porte. Étant donné qu'il ne faut en trouver que trois pour que le défi soit validé, et donc repartir avec 25 000 XP bonus, nous vous conseillons d'atterrir directement sur le toit de l'Autorité, d'entrer et de détruire les trois premièresque vous croiserez sur les trois niveaux en dessous du toit.Néanmoins, si la zone est peuplée, pas de panique, vous pouvez traverser plusieurs pièces, vous devriez, normalement, toujours tomber sur ces. Il se peut malheureusement qu'un joueur ait été plus rapide que vous, et que les toiles aient tout simplement été détruites. Dans ce cas, vous allez devoir chercher autre part, ou attendre la partie suivante.Si vous avez besoin d'aide dans la réalisation du défi, vous trouverez quelques captures d'écran de cesci-dessous.