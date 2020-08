Détruire des conteneurs maritimes à Dirty Docks, défi semaine 10

Détruire des conteneurs maritimes dans Fortnite

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette dixième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deDans un premier temps, vous allez devoir prendre la direction de l'est pour aller à, qui a émergé de l'eau il y a déjà quelques semaines. Comme c'était déjà le cas ces précédentes saisons, en plus des nombreux bâtiments présents, plusieursse trouvent sur place, dans la partie sud du lieu-dit. C'est ces derniers qui serviront à valider le défi, puisque vous devrez en détruire un total de sept.Comme vous vous en doutez, l'opération est relativement longue, toute proportion gardée, et sera encore plus difficile avec les nombreux ennemis qui risquent de débarquer à. C'est pour cela que nous vous conseillons de vous rendre en Foire d'empoigne pour valider le défi, afin de vous faciliter la tâche.Une fois septdétruits, vous débloquerez 35 000 XP.