Détruire des cachettes, défi saison 7

Où détruire des cachettes dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLes cachettes sont, comme vous devez le savoir, des objets dans lesquels vous pouvez vous cacher et rester discret autant de temps que vous le souhaitez. Elles prennent souvent l'apparence de bottes de foin ou de poubelles et sont très nombreuses sur l'île du battle royale. Si vous ne souhaitez pas perdre de temps, nous vous conseillons de vous rendre dans la zone de Corny Complex, puisque nous en trouvons plusieurs.Une se trouve dans le verger, une vers le domaine du Fermier blindé et une autre dans une ferme directement dans le lieu-dit. Notez qu'il en existe bien plus dans la zone et sur la carte en général.Vous pouvez retrouver l'emplacement des cachettes dans Fortnite avec précision sur notre carte ci-dessous.Une fois trois cachettes détruites, vous débloquerez 30 000 XP pour votre niveau de saison et récupérerez encore plus de récompenses pour votre Passe de combat.