Détruire de l'équipement aux stations satellites, défi saison 7

Emplacement des stations satellites Fortnite

Proche de la montagne au sud de Misty Meadows

Au sud-ouest de Slurpy Swamp

À l'est de Dirty Docks

Sur la colline à l'est de Crazy Cliffs

Sur l'île au nord-est de Coral Castle

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deL'intitulé de ce défi peut paraître compliqué, mais rassurez-vous, il s'agit probablement de l'un des défis les plus simples de cette nouvelle semaine. Ici, il faut avant tout trouver des. Lorsque c'est le cas, vous n'avez plus qu'à vous équiper de votre pioche et de casser tout ce que vous trouverez sur votre chemin. L'objectif est de détruire 15 objets dans ces, ce qui pourrait peut-être vous demander de vous rendre dans deux stations différentes, voire plus.Au total, sur la carte de, nous trouvons, aux endroits suivants :Pour plus de précision, vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous, indiquant les cinqCependant, soyez prudent, puisque sur place vous devriez avoir de la visite, à savoir d'autres joueurs qui veulent, eux aussi, valider le défi. Si vous le pouvez, équipez-vous d'une arme le plus tôt possible, afin d'avoir de quoi vous défendre.Une fois 15 équipements détruits, vous gagnerez 30 000 XP pour votre progression de saison et Passe de combat.