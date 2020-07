Défi de nage chronométré à Dirty Docks, défi Aquaman

Retrouvez notre astuce pour valider rapidement le défi « Défi de nage chronométré à Dirty Docks », dans le but de récupérer la tenue du super-héros.

Comme réussir le défi chronométré à Dirty Docks ?

À l'instar de la saison 2 de Fortnite , la saison 3 propose de récupérer un skin d'un super-héros connu et apprécié :. Pour cela, de nombreux défis seront à valider, plus ou moins faciles. Le troisième de la série vous demandera d'Il faudra, en toute logique, vous rendre àpour valider ce défi, ville qui a largement été inondée suite à la montée des eaux. Une fois sur place, vous remarquerez qu'unest visible, de couleur bleu. Il va falloir s'en approcher pour l'activer et ainsi pouvoir débuter la course chronométrée. Aquaman étant un super-héros qui aime l'eau, il faudra ici nager et ne pas réaliser la course en étant sur un bateau.Vous allez devoir passer dans les différents anneaux pour valider le défi et ce le plus vite possible. Cependant, cela ne devrait pas être problématique. Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessus afin depermettant de lancer la course.Une fois le défi valider, il n'en restera plus que deux avant de pouvoir débloquer et porter la tenue d'Aquaman.