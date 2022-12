Décorer des feux de circulation pour la Fête hivernale, défi Fête hivernale 2022

Décorer des feux de circulation pour la Fête hivernale

Une nouvelle série de défis est disponible pour les joueurs deà l'occasion des fêtes de fin d'année. Cela n'est pas réellement étonnant, étant donné qu'Epic Games organise toujours un événement à cette période de l'année. Pour 2022, c'est le retour de laet de tout ce que cela implique. Plusieurs défis, plus ou moins faciles, sont donc disponibles et l'un d'entre eux vous demande deLa Fête hivernale continue sur, avec un nouveau défi pas forcément évident, qui vous mettra à contribution. Vous allez, en effet, devoir, parmi les six qui sont présents dans le battle royale. Si vous ne savez pas les trouver, sachez que nous en comptons. Ces derniers apparaissent de manière translucide, et ne sont pas forcément très voyants si vous n'y prêtez pas attention.Vous pouvez retrouverci-dessous.Il vous suffit, ensuite, d'interagir avec ces feux, en appuyant sur la touche dédiée, dans le but de les décorer. Et c'est tout. Une fois trois feux décorés, le défi sera validé et vous pourrez récupérer les récompenses, à savoir 16 000 XP.