Danser sur les 5 ponts de différentes couleurs en une seule partie, défi XP à gogo

Danser sur les 5 ponts de différentes couleurs en une seule partie dans Fortnite

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 13 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant dePrésents sur la carte depuis le lancement du chapitre 2 de Fortnite,sont au nombre de cinq, et situés un peu partout sur la carte. Néanmoins, avec l'évolution de l'île deces dernières semaines, certains seront peut-être plus difficiles à trouver que d'autres. Leurci-dessous.Ici, Epic Games ne vous demande pas simplement de les visiter, puisqu'il faut également. C'est-à-dire que vous allez devoir aller sur les cinq ponts, et lancer une emote pour valider chaque étape du défi, ce qui pourrait corser les choses étant donné que de nombreux joueurs voudront aussi réussir le défi en même temps que vous.Pour faciliter vos déplacements entre chaque pont, nous vous conseillons d'utiliser une voiture, voire un hélicoptère, même si le risque de vous faire attaquer en montant ou descendant est élevé.Notez qu'il n'est pas nécessaire de les visiter dans un certain ordre. La seule obligation est de, de couleur bleu, rouge, vert, violet et jaune, dans la même partie. Leurci-dessus.