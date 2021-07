Danser près de Zyg et Choppy, défi saison 7

Danser près de Zyg et Choppy

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deL'intitulé de ce défi est on ne peut plus clair, vous allez devoir. La partie la plus dure est donc de savoir où ces deux personnages se trouvent, ce que nous vous expliquons. Sachez que vous allez devoir vous rendre du côté d'pour trouver ces PNG. En réalité, il ne s'agit que d'une seule personne,étant accroché à lui.Vous allez donc devoir entrer dans le bâtiment et cherche ce personnage de couleur bleue, qui se balade un peu partout. Vérifiez toutes les pièces si vous ne le trouvez pas, puisqu'il peut se cacher dans une petite pièce, que ce soit à l'étage ou au rez-de-chaussée.Une fois à côté de, il ne vous reste plus qu'à danser afin de compléter ce défi, qui vous permettra de repartir avec 30 000 XP de saison pour débloquer des récompenses du Passe de combat, grâce aux étoiles.