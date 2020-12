Danser près de sapins de Noël, défi Opération Chute de neige

Emplacement des arbres de Noël dans Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus des défis hebdomadaires, Epic Games a pris pour habitude de lancer des événements temporaires, notamment pour célébrer certaines choses, comme la fin d'année. C'est ainsi qu'est né l'événement Opération Chute de neige, qui promet d'offrir moult récompenses aux joueurs, mais aussi de l'XP. L'un des défis vous demandera deÀ l'instar des avant-postes de Neigionnaire, le défi est difficilement faisable en une étape. Il vous est ici demandé de danser devant, mais six semblent se trouver sur l'île de Fortnite, vous offrant un minimum de choix.Si vous êtes un joueur expérimenté, vous savez quese trouvent presque tous dans des lieux-dits et qu'ils sont similaires à de grands sapins, décorés bien évidemment aux couleurs de la fête. Vous n'aurez donc aucun mal à la trouver lorsque vous serez dans la zone.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous,. Vous les trouverez essentiellement dans la partie nord de l'île.Une fois devant un, approchez-vous et dansez pour valider l'étape du défi. Lorsque vous aurez dansé devant cinq arbres de Noël, le défi sera validé et vous débloquerez, en plus d'un skin, 10 000 XP pour votre Passe de combat.