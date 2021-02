Danser près de Pleasant Park, défi semaine 10

Où danser près de Pleasant Park ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deLe défi peut paraître compliqué puisqu'il n'est pas très clair, mais il semblerait que nous puissionsafin de le valider. Il vous suffit donc d'atterrir aux portes de la ville ou de vous y rendre au cours d'une partie et d'y danser. Si jamais vous ne savez pas où se situe Pleasant Park, sachez qu'il s'agit de l'une des villes emblématiques du battle royale, elle se situe dans la partie nord de l'île.Pour danser, vous n'avez qu'à lancer une emote et le défi sera tout simplement validé. Il s'agit probablement de l'un des défis les plus simples de la semaine, étant donné que contrairement à d'autres, vous n'avez pas besoin de vous confronter aux autres joueurs pour le réussir et repartir avec les 20 000 XP.