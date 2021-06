Danser près d'un feu de camp allumé, défi saison 7

Danser près d'un feu de camp allumé

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deSi vous êtes un habitué de, ce défi vous paraîtra particulièrement simple, surtout si vous connaissez l'emplacement de certains. Si ce n'est toutefois pas le cas, pas de panique, vous allez, très vite, pouvoir valider ce défi et repartir avec les 30 000 XP promis.Ainsi, la première chose est de trouver un, lesquels sont présents en nombre sur l'île du battle royale. Ensuite, pour l'allumer, il vous suffit de vous en approcher et d'appuyer sur la touche indiquée. Au cas où vous ne le sauriez pas, allumer unpermet de restaurer légèrement sa vie, une aubaine si vous n'avez pas de soin avec vous et n'avez pas tous vos PV. Cependant, sa durée de vie n'est pas illimitée et ce feu de camp s'éteindra au bout de quelques secondes. Vous pourrez alors le raviver avec 30 unités de bois.Une fois le feu de camp allumé, vous n'avez plus qu'à danser à côté, histoire de valider le défi, mais attention, n'allez pas trop près de celui-ci, au risque de prendre feu. Si vous ne savez pas où chercher, vous retrouverez plusieurssur la carte ci-dessus. Bien évidemment, il en existe bien plus au sein de l'île de Fortnite.