Danser pendant 10s sur la piste de danse de la villa des skieurs, défi semaine 10

Où trouver la villa des skieurs dans Fortnite ?

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette dixième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deLe lieu dans lequel il faut se rendre pour valider le défi est sans doute connu par beaucoup de joueur de, étant donné qu'il a été au centre de nombreux défis ces derniers mois, notamment lors de l'événement autour de Travis Scott en avril dernier.Pour trouver la, les joueurs vont devoir se rendre au sud de la carte, en dessous de Misty Meadows, sur une montagne. L'endroit est indiqué avec plus de précisions sur la carte ci-dessus. Une fois à l'emplacement, entrez simplement dans la villa, par le biais du grand escalier présent à son nord, dirigez-vous vers la droite (la partie à l'ouest) pour trouver la fameuse piste de danse. Vous devrez y danser durant dix secondes afin que le défi soit validé, et récupérer les 35 000 XP.Autant dire que cela ne sera pas une mince affaire lors de la sortie du défi, mais la chose devrait être légèrement plus simple quelques heures plus tard, lorsque lasera moins visitée.