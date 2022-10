Danser devant un feu de camp allumé de nuit, défi Cauchemars 2022

Danser devant un feu de camp allumé de nuit

Comme vous l'aurez remarqué suite à la publication de la mise à jour 22.20 de, de nouveaux défis sont apparus avec l' événement Fortnitemares, francisé en Fortnite : Cauchemars . Bien que peu difficile, étant donné qu'il s'agit essentiellement de nouvelles choses assez faciles à prendre en main, il est possible que vous ne sachiez pas exactement quoi faire pour les valider. Pas de panique, nous vous expliquons tout. Ici, nous allons vous aider pour valider le défi vous demander deSi ce défi peut paraître facile, la difficulté réside dans le fait qu'il faille attendre la nuit, laquelle arrive très souvent après une petite dizaine de minutes. Il faut donc se montrer patient et surtout résister aux potentiels adversaires qui souhaiteront vous éliminer. Une fois que la nuit arrive, laquelle se remarque avec une baisse de la luminosité et des étoiles qui apparaissent dans le ciel, vous pourrez alorsNous vous proposons une petite carte avec différents emplacements de feu de camp dans Fortnite, pour que vous ne perdiez pas trop de temps (carte obtenue via fortnite.gg). Une fois allumé, vous n'avez plus qu'à lancer une danse, n'importe laquelle, à côté de ce feu de camp, et le défi sera validé. Vous pourrez ainsi repartir avec 15 000 XP pour votre passe de combat.Si vous n'arrivez pas à valider ce défi en solo, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, pour le faire en équipe.