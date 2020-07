Danser au sommet de la grue à Rickety Rig, Défis semaine 3

Retrouvez les astuces pour valider facilement et rapidement le défi « Danser au sommet de la grue à Rickety Rig » faisant partie de la semaine 3 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Comment danser au sommet de la grue de Rickety Rig ?

La saison 3 du Chapitre 2 dea donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette troisième semaine, les défis nous feront visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deLe défi n'est en soi pas très compliqué à réaliser, puisque vous n'avez qu'à danser. Encore faut-il réussir à trouver cette, qui se trouve à, au sud de la carte.Ce lieu est largement recouvert par l'eau, et seules quelques petites îles ont été épargnées par la montée du niveau de la mer. Sur l'une des îles les plus au sud (la plus grande) se trouve, au sud de celle-ci,. Il faudra l'escalader (nous vous conseillons d'atterrir dessus si possible afin de ne pas perdre de temps) pour arriver sur son sommet. Une fois dessus, vous n'avez qu'à lancer une emote afin de valider le défi.La grue de couleur rouge/orange est assez imposante, vous n'aurez aucun mal à la localiser. Cependant, nous vous avons indiqué son emplacement avec précision sur la carte ci-dessus pour ne pas la manquer et ainsi valider le défi «».