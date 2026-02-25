Cybersécurité et Gaming : Comment sécuriser facilement votre compte Fortnite ?

Les joueurs de Fortnite peuvent être sujets à des piratages de leurs comptes Epic Games à cause de mauvaises pratiques. L'activation de l'authentification à deux facteurs et l'adoption d'un mot de passe robuste sont entre autres des mesures pour protéger son compte Fortnite.
Fortnite fait partie des jeux les plus populaires du monde, avec plus de 247 millions de joueurs actifs mensuels en 2024. Malheureusement, cette popularité attire l'attention de personnes de mauvaise foi, en l'occurrence les cybercriminels. En tant que joueur, peut-être avez-vous pris le temps de développer votre compte Fortnite
avec des skins rares, l'accumulation de V-Blucks afin d'évoluer dans le jeu. Si vous n'adoptez pas certaines règles de sécurité, vous pouvez perdre ce compte par piratage. Voici quelques idées qui vous permettront de mieux sécuriser votre compte Fortnite.
Comprendre les principales menaces qui ciblent les joueurs
Les comptes Fortnite sont soumis à divers types de menaces de cybersécurité. Parmi toutes celles-ci, le phishing est celui qui est le plus répandu. Il consiste à usurper l'identité d'Epic Games ou de services affiliés pour tromper les joueurs et leur soutirer leurs identifiants.
Concrètement, les pirates peuvent envoyer des emails qui imitent les communications officielles en promettant par exemple des V-Bucks gratuits ou des skins exclusifs. Dans ces messages se trouvent des liens qui redirigent vers des pages de connexion factices. Si le joueur clique sur le lien et saisit ses identifiants, il donne un accès complet à son compte Fortnite aux pirates.
Une autre menace est celle des logiciels malveillants. Ils sont généralement déguisés en générateurs de V-Bucks gratuits ou en outils de triche qui promettent des avantages compétitifs. En installant un tel logiciel, votre ordinateur est infecté. Le logiciel peut capturer discrètement les identifiants lors de la connexion. Certains malwares sophistiqués peuvent même enregistrer les frappes clavier et collecter tous les mots de passe utilisés sur l'ordinateur.
Activez l'authentification à deux facteurs pour vous protéger
L'authentification à deux facteurs est la meilleure mesure de sécurité pour la protection de votre compte Fortnite. Ce système ajoute une couche de protection à votre compte en plus du mot de passe. Même s'il arrivait qu'un pirate obtienne vos identifiants, il n'aura pas la possibilité d'accéder directement à votre compte. Il faudra qu'il passe la seconde sécurité qui peut être l'obtention d'un code temporaire généré par le dispositif d'authentification.
Epic Games incite d'ailleurs les joueurs
à adopter cette protection en offrant l'émote « Boogie Down » gratuite lors de son activation. Vous pouvez activer l'authentification à deux facteurs en quelques minutes à partir des paramètres de votre compte.
Rendez-vous au niveau de la section « Mot de passe et sécurité » de votre compte et choisissez une méthode d'authentification. Vous pouvez passer par une application d'authentification comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Aunty. C'est une option très sécurisée qui génère des codes à six chiffres temporaires. Vous pouvez également passer par l'authentification par email. Cependant, il faudra vous assurer que votre boîte email est bien protégée avant d'adopter cette technique. L'authentification par SMS est aussi pratique, mais elle peut être vulnérable au détournement de votre numéro de téléphone.
Avec l'A2F, chaque connexion à partir d'un nouvel appareil nécessitera la saisie d'un code temporaire en plus de votre mot de passe. C'est une contrainte minime qui en vaut vraiment la peine. N'oubliez cependant pas de sauvegarder vos codes de récupération qui vous ont été fournis à l'activation.
Adoptez les bonnes pratiques quotidiennes de sécurité
Certains réflexes simples renforcent la sécurité de votre compte. D'abord, il y a la création d'un mot de passe robuste et unique pour Fortnite. Non seulement il ne faudra pas adopter un mot de passe évident comme votre date de naissance, mais en plus vous ne devez pas opter pour un mot de passe déjà utilisé sur d'autres comptes. Votre protection doit être d'au moins 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Il est idéal qu'il n'ait aucun rapport évident avec votre vie.
Vous devez aussi être vigilant face aux tentatives de phishing. Avant de cliquer sur un lien reçu par mail ou par message, prenez le temps de vérifier l'adresse de l'expéditeur et s'il n'y a pas de fautes dans le message. Si vous avez des doutes, ne cliquez pas sur les liens se trouvant dans le message.
Par ailleurs, le maintien de vos appareils à jour contribue à garantir la correction des failles de sécurité. En cas de mises à jour disponibles sur vos appareils, n'hésitez pas à les installer. Vous devez aussi éviter de télécharger des outils de triche ou des versions modifiées du jeu. Ces programmes peuvent être des chevaux de Troie déguisés.
Sécurisez les transactions à partir de votre compte
L'écosystème Fortnite s'étend au-delà du jeu lui-même. Vous avez en effet la possibilité d'effectuer des achats divers pour améliorer vos personnages et évoluer dans le jeu. Pour l'achat des V-Bucks, il est préférable de passer par des canaux officiels et reconnus. Ils disposent de systèmes de protection
des acheteurs et de vérification d'identité. Les plateformes sérieuses mettent aussi en place des mesures anti-fraude qui garantissent la légitimité des transactions et protègent les acheteurs.
Enfin, vous devez surveiller régulièrement l'activité de votre compte depuis les paramètres Epic Games. Avec la section « Connexions récentes », il vous sera possible de voir l'historique, les adresses IP et les localisations associées aux connexions. Si vous voyez une connexion suspecte, pensez à changer immédiatement votre mot de passe pour la sécurité de votre compte.
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