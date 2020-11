Consommer de la nourriture ramassée sur le terrain, défi semaine 12

Consommer de la nourriture ramassée sur le terrain

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 12 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant deDans Fortnite, vous pouvez, permettant de récupérer des PV ou du shield, entre autres. C'est ce que vous allez devoir faire pour valider l'un des défis de cette semaine 12, qui vous demande de, obligatoirement ramassés.Vous pouvez en trouver de toute sorte : des pommes, des champignons, des choux, du piment, du maïs et même des noix de coco. L'île de Fortnite est remplie de ce genre d'aliments, vous n'aurez donc aucun mal à en trouver. Cependant, si vous souhaitez valider rapidement le défi, mais que vous ne savez pas exactement où chercher, vous trouverez ci-dessous quelques emplacements de nourriture (via Fortnite.gg ).Il ne vous reste plus qu'à en ramasser, et à en consommer trente pour valider le défi et repartir avec 20 000 XP.