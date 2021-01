Conduire une voiture sur le champ de maïs au domaine du Fermier blindé, défi semaine 8

Où trouver le champ de maïs au domaine du Fermier blindé dans Fortnite ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deCe défi peut vous paraître compliqué, puisque len'est pas mentionné sur la carte. Il s'agit effectivement d'un lieu notable, mais si vous connaissez parfaitement tous les secrets de l'île de Fortnite, ou êtes un joueur expérimenté, vous savez plus ou moins où ce lieu se trouve. Il faut effectivement se rendre dans la zone où nous trouvions autrefois Frenzy Farm, c'est-à-dire dans la partie nord-est de l'île, à la limite du désert.Vous y trouverez une petite île, avec, au nord, une. Il s'agit du. Deux champs de maïs se trouvent à proximité, dans lesquels il faudra conduire une voiture. Fort heureusement, vous ne devriez pas avoir de mal à en débusquer une, puisque nous trouvons, juste au sud, une station essence d'en proposer. Sinon, atterrissez directement à Dirty Docks, prenez une voiture et rendez-vous au, cela ne devrait pas vous prendre plus de deux minutes.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué avec précision l'sur notre carte ci-dessous.Pour rappel, d'autres défis sont disponibles dans la zone, comme celui vous demandant de livrer un pick-up à la ferme de Tournesol , et un vous demandant de détruire des caisses de pommes et de tomates au marché fermier du Verger