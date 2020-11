Conduire un camion de l'extérieur du Nord de New York jusqu'à Stark Industries, défi XP à Gogo

Conduire un camion de l'extérieur du Nord de New York jusqu'à Stark Industries

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 14 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant dePour valider ce défi, vous allez donc devoir trouver, entrer dans le « Nord de New York » qui est la plateforme entière où se situe Star Industries, puis conduire jusqu'aux bâtiments de Tony Stark.Si le défi est, en soi, assez facile,est un véhicule relativement lent, ce qui pourrait vous poser quelques soucis. Pour le réussir le plus facilement possible, nous vous conseillons d'atterrir à l'est du Fief de Fatalis, au pont en acier, puisque se trouve ici, très souvent,. Si c'est le cas, vous n'avez plus qu'à le conduire et vous rendre à Star Industries.Si ce n'est pas le cas, il faut chercher dans les alentours, ce qui pourrait vous prendre du temps si plusieurs autres joueurs ont décidé de s'attaquer à ce défi. N'oubliez pas également de faire le plein d'essence si le camion ne se trouve pas à proximité, pour éviter de tomber en panne. Dans tous les cas, pour réussir le défi, vous devez conduire un camion depuis l'extérieur de la plateforme du Nord de New York, jusqu'à Stark Industries.Vous pouvez retrouver ci-dessous la carte avec l'emplacement où nous vous conseillons d'atterrir.