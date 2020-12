Conduire à travers des cercles enflammés, défi saison 5

Où trouver des cercles enflammés dans Fortnite ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deLes joueurs les plus observateurs et les plus assidus de Fortnite savent que, depuis quelques semaines, unse trouve au nord de Weeping Woods, juste au sud de Salty Tower, anciennement connu sous le nom de Salty Springs. Néanmoins, celui-là étant très connu, il risque d'être particulièrement prisé des joueurs et il n'est pas sûr qu'il soit valide pour le défi. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous rendre dans un autre endroit, plus au nord.Prenez le cap de Stealthy Stronghold, puisque troisse trouvent entre le nouveau lieu-dit et Pleasant Park. Vous n'avez qu'à prendre un véhicule, monter sur la rampe et passer à travers l'un de ces cercles pour valider le défi et repartir avec 20 000 XP.Nous vous avons indiqué l'emplacement de cessur la carte ci-dessous.