Collecter un panier de tomates dans une ferme, défi semaine 4

Comment collecter un panier de tomates dans une ferme proche dans Fortnite ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deIl s'agit ici d'un défi relativement simple, puisque vous n'avez qu'à vous rendre dans un lieu bien précis et récolter ce fameux. Celui-ci se trouve proche d'une ferme et la carte de Fortnite ne nous en offre pas beaucoup, si ce n'est dans les alentours de la zone anciennement nommée Frenzy Farm.Vous allez de ce fait prendre la direction de cette zone, pour vous rendre dans un des bâtiments, notamment la grange, puisque vous trouverez à l'étage un. Au nord de ce bâtiment, dans le verger, un autre panier de tomates est disponible, dans la cuisine de la grande maison en bois.Sinon, plus au nord, vous trouverez également, dans la « ferme blindée », au rez-de-chaussée.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, vous pouvez vous aider de l'image ci-dessus pour savoir quoi chercher, et sur la carte ci-dessous pour localiser avec précision où les trouver.