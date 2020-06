Collecter ou consommer de la nourriture ramassée sur le terrain au verger, Défis semaine 2

Retrouvez comment valider le défi « Collecter ou consommer de la nourriture ramassée sur le terrain au verger » faisant partie de la semaine 2 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Comment collecter et consommer de la nourriture au verger ?

La saison 3 du Chapitre 2 a donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette deuxième semaine, les défis nous feront visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deComme depuis de nombreuses saisons, lepermet aux joueurs qui le visitent de ramasser des consommables qui sont des. Les pommes octroient 5 points de vie à celles et ceux qui les consomment, alors que les choux en donnent 10 en quelques secondes. Pour valider le défi, vous devrez donc avoir subi des dégâts. Pour cela nous vous conseillons, si vous avez votre vie à 100 %, de subir quelques dommages de chute. Néanmoins, depuis cette troisième saison,et autres consommables peuvent être stockés et gardés pour plus tard. Il faudra toutefois les consommer aupour valider ce défi.Pour ce qui est du, celui-ci n'a pas bougé et se trouve toujours au nord de l'île, mais n'est pas nommé sur la carte. Vous pouvez utiliser notre carte ci-dessous pour le trouver et vous y rendre dans le but de valider ce défi et récolter les 35 000 XP.