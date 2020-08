Collecter des lucioles à Weeping Woods, défi semaine 10

Comment collecter des lucioles dans Fortnite ?

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette dixième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deLesont fait leur arrivée il y a déjà quelques semaines, et permettent, notamment, d'enflammer une zone pour déloger un joueur ou une équipe. Toutefois, ces dernières doivent être récupérées avant de pouvoir être utilisées. Le défi vous demande justement d'en récupérer quelques-unes, cinq pour être plus précis, et ce directement àPour cela, rien de bien compliqué, puisque vous n'aurez qu'à vous rendre dans la fameuse forêt et vous rapprocher des arbres. Vous devrez y voir de petits insectes volants, qui sont des. Approchez-vous, puis capturez-les dès que vous voyez apparaître la mention « prendre ».Cinqsuffisent pour valider le défi et repartir avec les 35 000 XP. Au cas où, nous vous avons indiqué l'emplacement desur la carte ci-dessus.