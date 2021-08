Chercher des livres sur les explosions, défi saison 7

Où chercher des livres sur les explosions dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deCe défi n'a rien de très compliqué. Vous allez devoir visiter la carte et trouver. Si vous ne savez pas où chercher, nous sommes là pour vous aider.Ainsi, nous trouvons, dans la partie sud du lieu-dit. Le premier, dans l'imposant bâtiment, posé au sol, les deuxième et troisième, dans le petit bâtiment, juste à gauche du réacteur de droite, en bas des escaliers et un contre le mur. Nous en trouvons également un peu plus loin,. Le livre se situe non loin des conteneurs au sud, juste à côté d'une poubelle.Bien évidemment, vous pouvez retrouver les emplacements de ces lieux avec plus de précision sur notre carte ci-dessous.Une foistrouvés (il vous suffit d'interagir avec), vous débloquerez 30 000 XP pour votre progression saisonnière.