Chercher des indices dans la ferme, défi saison 7

Chercher des indices dans la ferme dans Fortnite

Au nord du lieu notable, de l'autre côté de la rivière, proche d'un tas de bois.

Au pied de la falaise, côté ouest, à côté de plusieurs pierres.

À côté de l'arbre, au bord de la colline.

En plein milieu des champs de maïs, à côté du tracteur rouge.

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deEncore une fois, il s'agit d'undont l'intitulé peut rendre perplexes certains joueurs. Toutefois, sachez que, lieu mentionné dans l'intitulé, est. C'est donc ici qu'il faudra se rendre pour. Sachez que deux indices sont nécessaires pour valider ce défi, mais que quatre se trouvent dans la zone.Si vous ne souhaitez pas perdre de temps dans vos recherches et savoir où trouver ces indices, voici où vous devez vous rendre :Pour plus de précision, vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous, laquelle indique avec précision les troisIl ne vous reste qu'à approcher de l'un de ces lieux et d'interagir pour valider ce défi et repartir avec 45 000 XP, ce qui n'est pas rien dans le but de gagner des niveaux pour le Passe de combat.