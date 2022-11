Chasser un animal à butin luisant, défi Fortnite semaine 9

Chasser un animal à butin luisant

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLe termen'est pas forcément clair pour les joueurs, qui peuvent donc avoir du mal à comprendre ce défi. Sachez que, et qui vous donnent des armes une fois que vous les tuez. Cela comprend donc les corbeaux et les requins, qui sont les animaux à butin luisant les plus classiques, mais vous pouvez également tomber sur des loups, des sangliers et des poules qui brillent durant votre partie.Lorsque vous en croiserez un, il suffit de lui tirer dessus à plusieurs reprises, pour le chasser. Vous aurez alors validé le défi, et pourrez même obtenir une arme d'une rareté intéressante pour la suite de votre partie.Si vous ne savez pas où chercher,ci-dessus, pour que vous ne perdiez pas trop de temps à localiser. Normalement, tous les requins font partie de cette catégorie.